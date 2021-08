Jeux Européens 2023: Le beach soccer et le kickboxing portent à vingt le nombre de sports organisés en Pologne

(Belga) Les Comités olympiques européens (COE) ont annoncé lundi l'inclusion du beach soccer et du kickboxing au programme de la troisième édition des Jeux Européens 2023 qui se dérouleront du 21 juin au 2 juillet à Cracovie-Malopolska, en Pologne. Le programme comprend désormais vingt sports.

Le beach soccer était déjà présent à Bakou en 2015 et Minsk en 2019. Le kickboxing a récemment été proposé pour un statut olympique complet. Il est déjà au programme des Jeux Asiatiques, des Jeux Africains, des Jeux Mondiaux et des Combat Games. La compétition en Pologne verra 128 athlètes se disputer des médailles dans les disciplines du ring (full contact) et du tatami (combat à la pointe et light contact). Les Jeux Européens sont le principal événement multisports du vieux continent et ont lieu tous les quatre ans. Le beach soccer et le kickboxing rejoignent le basket 3×3, le tir à l'arc, le badminton, le beach handball, la boxe, le canoë, le cyclisme, le karaté, le pentathlon moderne, le muaythai, le padel, le tir, le saut à ski, l'escalade sportive, le taekwondo, le teqball, le tennis de table et le triathlon parmi les sports déjà inscrits au programme de 2023. (Belga)