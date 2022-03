Justine Braisaz-Bouchet remporte la mass start d'Oslo et le petit globe, Lotte Lie 17e

(Belga) La Française Justine Braisaz-Bouchet a remporté la dernière épreuve de la saison en Coupe du monde féminine de biathlon, la mass start d'Oslo-Holmenkollen. La championne olympique s'adjuge le petit globe de la spécialité. Lotte Lie s'est classée 17e.

Braisaz-Bouchet (2 fautes au tir) s'est imposée avec 7.8 d'avance sur l'Allemande Franziska Preuss (2 fautes) et 8.6 sur la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland (2 erreurs), lauréate du gros globe du classement général. Lotte Lie a pris la 17e place à 1:35.7 après un sans-faute au tir. Grâce à sa victoire et à la 5e place de la Suédoise Elvira Oeberg (2 fautes, +13.7), Braisaz-Bouchet termine en tête du classement de la Coupe du monde de mass start, avec 162 points, soit deux de plus que Oeberg (160). Roeiseland gagne le général avec 957 points. Lie pointe au 28e rang avec 258 points.