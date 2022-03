Les Jeux Mondiaux d'hiver de Special Olympics à Kazan annulés

(Belga) Les Jeux Mondiaux d'hiver de Special Olympics, les Jeux Olympiques pour les personnes atteintes d'une déficience mentale, prévus à Kazan en Russie en 2023 ont été annulés, a communiqué Special Olympics vendredi.

Les Jeux Mondiaux d'hiver devaient débuter le 21 janvier 2023 à Kazan avec près de 2.000 athlètes issus de plus de 100 pays. Special Olympics a cependant décidé d'annuler l'événement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. ""Cette annulation est terrible pour nous, pour nos athlètes en Ukraine, en Russie et dans le monde entier qui se sont entraînés pendant des années pour participer", a souligné Special Olympics. "Nous sommes reconnaissants envers les personnes de bonne volonté en Russie et dans le monde entier qui ont travaillé pendant des années pour faire de ces Jeux d'hiver un succès. Bien que les Jeux d'hiver n'aient pas lieu, nous nous engageons à continuer à travailler avec le programme Special Olympics, maintenant et à l'avenir. Nous restons fermes dans notre engagement envers nos athlètes, quelles que soient les frontières politiques, nationales ou autres." Special Olympics Belgium a également réagi sur les réseaux sociaux. "C'est avec regrets que Special Olympics International a confirmé l'annulation des Jeux Mondiaux d'hiver à Kazan en Russie", a écrit l'instance. (Belga)