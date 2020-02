Liverpool tout proche de s'offrir un des plus grands attaquants allemands?

Sport Bild nous apprenait hier que Jürgen Klopp souhaitait ajouter l’avant-centre allemand à son effectif et les choses pourraient bien s’accélérer très prochainement.

En effet, le média allemand révèle, ce jeudi, l’existence d’une clause d’environ 60 millions d’euros dans le contrat de l’attaquant. Une somme largement abordable pour les Reds mais, attention, les prétendants ont jusqu’à la fin du mois d’avril pour payer cette clause.

De son côté, Werner n’a jamais caché son admiration pour le championnat anglais: "La Premier League est le championnat le plus intéressant. J’aime bien regarder ce championnat et je me vois bien y jouer."

Plus que jamais, l’avenir de l’international allemand semble s’écrire de l’autre côté de la Manche.