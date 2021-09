Mondiaux de duathlon longue distance - Deuxième sacre mondial pour Seppe Odeyn à Zofingen

(Belga) Seppe Odeyn a remporté pour la 2e fois de sa carrière le championnat mondial de duathlon de longue distance, disputé à l'occasion du Powerman de Zofingen, en Suisse. Le Louvaniste de 34 ans a couvert les 10 km de course à pied, les 144 km de vélo et à nouveau 30 km à pied, en 6h06:41, devançant de plus de 12 minutes le Suisse Jens-Micael Gossauer (6h19:15), le Français Mathieu Bourgeois (6h24:27) complétant le podium. Angelo Vandecasteele, en tête après la 1ère transition, a fini 7e, en 6h35:10 et Bernd Van Snick a abandonné.

Dans des conditions difficiles (pluie et froid), Odeyn a forgé son succès sur le vélo, déposant sa machine avec une avance suffisante pour pouvoir la gérer lors de la dernière discipline. Déjà victorieux du Mondial de Zofingen en 2016, il succède à Diego Van Looy, qui se remet de graves blessures après avoir été renversé par un camion lors d'un stage en Espagne. Chez les dames, pour sa 1ère expérience sur la distance l'Allemande Merle Brunnée a décroché le titre mondial en s'imposant, en 7h07:27. Seule Belge engagée chez les professionnelles, Lotte Claes, frigorifiée, a jeté l'éponge durant l'épreuve cycliste. (Belga)