Super League - Première défaite de la saison pour le RSC Anderlecht

(Belga) L'équipe féminine du RSC Anderlecht a enregistré samedi la première défaite de sa saison en Super League, la D1 de football belge. L'équipe de Patrick Wachel, qui cèdera sa place à Johan Walem la saison prochaine, s'est inclinée 0-1 à domicile devant le FC Fémina White Star Woluwé à l'occasion de la 18e et dernière journée de la phase classique.

Les Anderlechtoises dominent la compétition de la tête et des épaules. Grâce à 17 succès de rang avant ce premier revers, elles comptent 9 longueurs d'avance sur le Standard, lui aussi battu samedi, à domicile par Gand (0-2), troisième du classement. Les statistiques du club bruxellois sont étonnantes avec 95 buts marqués pour seulement 5 encaissés en 18 matches. Samedi, la série s'est rompue après un but marqué par Kenza Vrithof à la 25e minute. Le RSCA sera le favori à sa succession et tentera de remporter un 4e titre consécutif. En playoffs, les Anderlechtoises défieront le Standard, La Gantoise, Oud-Heverlee Louvain et le Club YLA, la section féminine du Club de Bruges. Les playoffs 2 verront le Racing Genk, le FC Fémina White Star, Alost, Zulte Waregem et Charleroi s'affronter. (Belga)