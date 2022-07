Tour de France: Michael Woods, positif au Covid, ne verra pas les Champs-Elysées

(Belga) Le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech), positif au Covid-19, ne prendra pas le départ de la 21e et dernière étape du Tour de France, qui sera disputée dimanche à Paris sur une distance de 115,6 km entre La Défense et les Champs-Elysées. Son équipe Israel-Premier Tech l'a annoncé dimanche matin.

Michael Woods, 35 ans, était 36e au classement général, à 2h20:50 du maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Il s'était classé 3e de la 16e étape à Foix derrière son compatriote et coéquipier Hugo Houle et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Woods est le 17e coureur qui a dû quitter la Grande Boucle à cause du coronavirus. Leader de l'équipe Israel-Premier Tech, le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour, avait déjà dû abandonner en raison d'un test positif au Covid jeudi. Il ne reste désormais plus que 137 coureurs sur les 176 au départ le 1er juillet à Copenhague. (Belga)