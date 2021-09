Tour du Luxembourg - 5e étape: classements

(Belga) Classements à l'issue de la 5e et dernière étape du Tour du Luxembourg (2.Pro), dipsutée entre Mersch et Luxembourg-Ville sur 183.7 km samedi

Classement de l'étape: 1. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) les 183,7 km en 4u30:59 2. Joao Almeida (Por) 3. Pierre Latour (Fra) 4. Marc Hirschi (Sui); 5. Benoit Cosnefroy (Fra); 6. Alex Kirsch (Lux); 7. Fausto Masnada (Ita); 8. Clément Champoussin (Fra); 9. Jesus Herrada (Esp); 10. Oier Lazkano (Esp); 11. Nairo Quintana (Col); 12. Jack Bauer (N-Z); 13. Thibaut Pinot (Fra); 14. Franck Bonnamour (Fra) op 0:11; 15. Markus Hoelgaard (Nor); 16. Delio Fernandez (Esp); 17. Attila Valter (Hon); 18. Mattia Cattaneo (Ita); 19. Fernando Barcelo (Esp); 20. Kobe Goossens; 21. Fabio Van Den Bossche... 26. Kenneth Van Rooy 0:27; 36. Aaron Van Poucke 0:51; 47. Julian Mertens 1:51; 53. Pieter Serry 2:43; 54. Mauri Vansevenant 2:45; 60. Dimitri Peyskens 5:54; 62. Rémy Mertz; 67. Dries Devenyns; 71. Dries Van Gestel 7:26; 79. Otto Vergaerde; 81. Kenny Molly 8:01; 87. Jasper De Buyst 8:28; 88. Cédric Beullens; 90. Frederik Frison. Classement final: 1. Joao Almeida (Por / Deceuninck - Quick-Step) in 17u20:44 2. Marc Hirschi (Sui) op 0:46 3. Mattia Cattaneo (Ita) 1:05 4. David de la Cruz (Esp) 1:09; 5. Pierre Latour (Fra); 6. David Gaudu (Fra) 1:17; 7. Thibaut Pinot (Fra) 1:27; 8. Jesus Herrada (Esp) 1:43; 9. Vincenzo Nibali (Ita) 1:49; 10. Davide Formolo (Ita) 1:53; 11. Nairo Quintana (Col) 1:56; 12. Clément Champoussin (Fra) 1:57; 13. Fausto Masnada (Ita) 2:03; 14. Kobe Goossens 2:11; 15. Oier Lazkano (Esp) 2:24; 16. Torstein Traeen (Nor) 2:52; 17. Franck Bonnamour (Fra) 3:14; 18. Attila Valter (Hon) 3:36; 19. Petr Vakoc (Tch) 3:39; 20. Jan Maas (P-B) 4:01... 37. Mauri Vansevenant 14:27; 40. Kenneth Van Rooy 16:06; 42. Julian Mertens 17:51; 44. Fabio Van Den Bossche 18:31; 45. Dries Devenyns 18:35; 60. Dimitri Peyskens 23:56; 62. Frederik Frison 25:07; 63. Rémy Mertz 25:42; 71. Pieter Serry 28:19; 81. Cédric Beullens 31:55; 83. Otto Vergaerde 32:57; 90. Kenny Molly 38:59; 95. Dries Van Gestel 44:48; 103. Jasper De Buyst 1u06:45. (Belga)