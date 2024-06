24 Heures du Mans: Ferrari remet son titre en jeu

Ferrari, prestigieux vainqueur de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans l'an dernier, remet son titre en jeu à partir de 16h00 samedi face à l'armada des Porsche, Toyota et autres Cadillac, sur le célèbre circuit de 13,626 km.

Avec neuf constructeurs différents - du jamais vu depuis près de 30 ans -, qui alignent au total 23 Hypercars, les voitures de la catégorie reine, la course promet d'être plus serrée et plus passionnante que jamais.