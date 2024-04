24H du Mans Motos: la Yamaha N.1 en tête depuis le départ, la BMW 2e

La N.1, aux mains du Tchèque Karel Hanika, précédait la BMW N.37 pilotée par le Français Sylvain Guintoli et une Kawasaki, la N.11 du team Webike Trickstar avec au guidon l'Italien Christian Gamarino.

La Yamaha N.1 du YART cavalait en tête de la 47e édition des 24 Heures du Mans Motos après huit heures de course samedi avec un tour d'avance sur la BMW N.37, les premières heures ayant vu les déboires de la Honda N.5 du F.C.C TSR, gagnante l'an dernier.

Donné à 15h00 (13h00 GMT) devant des tribunes pleines, le départ a vu la Yamaha du YART, placée en pole position et qui a remporté l'an dernier le championnat du monde d'endurance EWC, prendre d'entrée la tête devant la Suzuki N.12 du SERT.

Mais cette dernière a chuté au 104e tour avec le Français Gregg Black au guidon. Il a pu relancer sa moto et la ramener à son stand où elle a été rapidement réparée. Vers 23h00, elle était déjà remontée en 4e position à quatre tours de la machine de tête.

La Honda N.5 du T.C.C. TSR Honda France a chuté elle à deux reprises, la première au 6e tour et une seconde fois au 39e alors qu'elle était 12e. Ramenée aux stands, elle a pu être réparée avant de reprendre la course et entreprendre une remontée qui l'amenait vers 23h00 en 35e position. Mais elle a perdu toute chance de victoire finale.