6e étape: Igor Bouwens prend la deuxième place en camion

Igor Bouwens (Iveco) a terminé vendredi deuxième en camion lors de la sixième étape du Morocco Desert Challenge. Seul le Néerlandais Vick Versteijnen (Iveco) a été plus rapide. Après deux troisièmes places lors des deux premières étapes, c'est déjà le troisième podium pour Bouwens et ses coéquipiers Syndiely Wade et Ulrich Boerboem. Au classement général, le trio est deuxième de ce rallye-raid, à 1h38:27 de Versteijnen.

Steven Rotsaert, Bram Lapere et Lise Rotsaert (MAN) ont connu une moins bonne journée, terminant 14e et perdant 1h12:05 sur les leaders. Au classement, ils restent troisièmes.

En SSV, la victoire d'étape est revenue au duo Gunter Hinkelmann et Filipe Bianchini de Oliveira (Can-Am). Gert Huzink et Rob Buursen (Can-Am) terminent quatrième et conservent en tête. Le duo doit cependant se méfier du père et du fils Martin et Mitchel van den Brink (Can-Am), qui ont terminé deuxièmes vendredi et se rapprochent de 3:05 au classement. Laurent Laeremans et Claudio Bonafe (Can-Am) ont été le meilleur duo belge en décrochant la 10e place. Au classement général, ils occupent le 17e rang.