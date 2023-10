Abandon pour Barry Baltus dans un Grand Prix écourté

Le Namurois Barry Baltus (Kalex Fieten Olie Racing GP) a abandonné sur chute ce dimanche au Grand Prix d'Australie Moto2 à Phillip Island, une course qui a été arrêtée après dix tours à cause des conditions météorologiques.

Parti depuis la 15e place, Barry Baltus avait profité des conditions difficiles pour prendre un excellent départ et se retrouver en 6e position à l'issue du deuxième tour. Mais sous la pluie battante, il a fait partie des nombreux pilotes à avoir abandonné sur chute, le deuxième abandon d'affilée pour Baltus après l'Indonésie.

Pas moins de neuf pilotes ont chuté avant que la direction de course ne décide de brandir le drapeau rouge dans le 10e des 23 tours prévus à cause de la météo. La course n'a jamais pu être relancée et c'est l'Italien Tony Arbolino, pilote de l'équipe belge MarcVDS, qui s'est imposé pour la troisième fois de la saison. Seule la moitié des points a été distribuée étant donné que les pilotes ont parcouru moins des deux tiers de la distance prévue.