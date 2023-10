Abandon pour Barry Baltus en Indonésie

Son principal rival, l'Italien Tony Arbolino, termine sixième. Le pilote de l'équipe belge Elf Marc VDS Racing a désormais 65 points de retard sur Acosta alors qu'il reste cinq manches à disputer.

Le podium est monopolisé par les Espagnols puisque le poleman Aron Canet (Pons Wegow Los40) et Fermín Aldeguer (Speed Up Racing) terminent respectivement deuxième et troisième.

La prochaine manche du Moto2 aura lieu le week-end prochain, sur le circuit de Phillip Island, dans le cadre du Grand Prix d'Australie.