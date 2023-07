Abandon pour l'Audi R8 de Vervisch, Detry et Servais au 12 Heures d'Estoril

Les 24H Series ont poursuivi leur saison 2023 par un passage sur le circuit portugais d'Estoril pour une course de 12 heures, agrémentée d'une manche qualificative de 6 heures. Grande animatrice de la compétition organisée par Creventic cette année, l'Audi R8 LMS Evo de l'écurie belgo-antiguaise Haas RT et son équipage de pilotes belges n'ont pas connu un week-end facile.

Au Portugal, les habituels Mathieu Detry et Frédéric Vervisch étaient épaulés par l'expérimenté Grégory Servais. Les trois pilotes achevaient la manche qualificative disputée le vendredi après-midi au troisième rang malgré une crevaison et une pénalité pour excès de vitesse sous régime de Code 60. La victoire est revenue à l'équipage allemand Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach et Torsten Kratz sur la Ferrari 296 GT3 du WTM by Rinaldi Racing.

Samedi, le trio Detry-Vervisch-Servais allait connaître nettement moins de réussite lors de la course de 12 heures. Alors que les trois Belges étaient en tête avec une minute d'avance sur leurs adversaires, leur Audi R8 LMS était victime d'un bris de roulement et était contrainte à l'abandon à moins de deux heures de l'arrivée. L'équipage Weiss-Weiss-Krumbach-Kratz a converti sa performance de la manche qualificative en victoire.