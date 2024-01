Adrien van Beveren en tête chez les motos après la première partie du 48 heures chrono

Disputée jeudi et vendredi, la 6e étape propose un concept inédit autour de Shubaytah: le 48 heures chrono. La caravane a disputé une première moitié de spéciale jeudi jusqu'à 16h00. À ce moment-là, les chronos ont été figés et tous les véhicules ont dû s'arrêter au premier campement rencontré, sans être au courant des performances accomplies par leurs rivaux. Les concurrents reprendront la route vendredi à 7h00 pour terminer leur parcours.

Au dernier point de chronométrage complet avant la suspension de la course à 16h00 heure locale, Van Beveren comptait 1:21 d'avance sur l'Américain Ricky Brabec (Honda) et 1:49 sur l'Australien Toby Price (KTM). Le Botswanais Ross Branch (Hero), leader du général, pointait en sixième position à 7:56. Au classement général virtuel, Brabec a dépassé Branch pour 2:48.

Les pilotes à l'avant de la course ont déjà parcouru 513 km, et il ne leur en reste plus qu'une grosse centaine à boucler vendredi matin pour achever cette étape marathon, après avoir dormi "à la dure" sous la tente, sans assistance ni communication possible.