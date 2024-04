Al-Attiyah et Schareina gagnent encore, Guillaume De Mévius à nouveau malchanceux

Nasser Al-Attiyah (Hunter) chez les autos et Tosha Schareina (Honda) chez les motos ont remporté la troisième étape du BP Ultimate Rally-Raid, troisième manche du championnat du monde de rallye-raid, vendredi, à Badajoz, au Portugal. Guillaume de Mévius (Toyota Hilux) et son équipier Guerlain Chicherit (Toyota Hilux) ont à nouveau connu des coups du sort et ont abandonné.