Al-Attiyah et Schareina remettent le couvert sur la 3e étape du Desafio Ruta 40

Les vainqueurs de la 1re étape ont remis le couvert lors de la 3e étape du Desafio Ruta40, l'avant-dernière manche du championnat du monde de rallye-raid, mercredi. Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) en auto et l'Espagnol Tosha Schareina (Honda) en moto ont pris les lauriers, et demeurent leaders de leur catégorie au classement général.

Après une 2e étape marquée par cinq crevaisons, Al-Attiyah s'est imposé avec 1:41 d'avance sur son coéquipier chez Toyota, le Saoudien Yazeed Al-Rahji. L'Argentin Juan Cruz Yacopini, dans une autre Toyota, a terminé 3e à plus de 11 minutes. Il reste 2e du classement général mais pointe à 11:28 du leader qatari. Le compatriote de Yacopini, Sebastian Halpern (MINI), a été contraint à l'abandon à cause d'un problème de transmission.

Schareina, seulement battu par Van Beveren (KTM) lors du prologue, a remporté sa 3e étape consécutive en moto. L'Argentin Luciano Benavides (Honda) a fini 2e à 1:40, devant l'Américain Ricky Brabec (Honda). L'Australien Toby Price (KTM), leader du championnat du monde, a fini à plus de 10 minutes, 5e, et recule à la 13e place au général. Schareina compte 6:23 d'avance sur Benavides, et 22:03 sur Brabec. Le champion du monde britannique Sam Sunderland (KTM) a abandonné, à cause d'un virus.