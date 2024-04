Al-Attiyah prend la tête au Portugal

La deuxième étape a démarré avec une heure de retard en raison d'un brouillard épais. Un parcours de 166 km, sur un parcours détrempé attendait les pilotes. La course a également été interrompue pour une partie des concurrents car le parcours était presque impraticable par endroits après les fortes pluies des derniers jours.

La journée a été difficile pour le leader français Guerlain Chicherit (Toyota Hilux), pour Guillaume de Mévius (Toyota Hilux) et pour les autres pilotes Toyota. Chicherit a dû abandonner en raison d'une suspension cassée, De Mévius a perdu une heure. Six Toyota ont connu des problèmes avec une courroie qui s'est détachée en traversant une grande flaque d'eau. "Comme hier, nous avons connu des problèmes techniques", a regretté De Mévius. "Après 25 km, nous avons perdu les freins arrière. Plus loin, la courroie s'est détachée de l'alternateur et nous avons commencé à bricoler dans la boue. Ensuite, nous avons roulé tranquillement jusqu'à l'arrivée. Nous allons prendre étape par étape pour engranger des points."