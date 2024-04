Amaury Bertholomé: "La fête s'annonce très belle aux 6 Heures de Spa"

"Les records d'affluence seront certainement battus", a confié Bertholomé à l'Agence BELGA. "Cela est provoqué par l'évolution positive du championnat, le nombre de voitures Hypercars engagées qui est tout simplement extraordinaire. La fête s'annonce très belle. Il y aura évidemment du spectacle en piste avec les Hypercars et les GT3. Il ne faut pas oublier les courses annexes avec le Lamborghini Super Trofeo Europe et la Porsche Carrera Cup Benelux. En dehors de la piste, il y aura également de nombreuses activités avec une fan zone pour les familles. Il s'agira assurément d'un grand moment de la saison du circuit."

Comme de coutume, cette épreuve de 6 heures opposera Cadillac, Porsche, Toyota, Ferrari, BMW, Lamborghini, Alpine, Peugeot et Isotta Fraschini en catégorie Hypercar, ainsi que Aston Martin, Ford, Porsche, BMW, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Lexus et Corvette en catégorie LMGT3. L'année dernière fut déjà une année-record avec une affluence de 72.000 personnes.

Pour Bertholomé, le succès des 6 Heures de Spa-Francorchamps est dû au fait que "nous vivons l'âge de l'endurance en ce moment". "Le championnat est plus serré et plus compétitif que les saisons précédentes. Et rappelons que plusieurs pilotes ainsi qu'une écurie belges y participent. C'est le premier grand rendez-vous populaire de la saison du circuit. Nous pourrons accueillir beaucoup de monde. Je rappelle que l'entrée générale donne accès à l'ensemble des tribunes ainsi qu'au paddock. Le WEC fait partie des événements permettant une grande proximité avec l'action et les écuries."