Amaury Bertholomé : "Le centenaire des 24 Heures de Spa sera un très grand moment de 2024"

"Nous fêtons plusieurs centenaires marquants depuis 2021", a commenté Amaury Bertholomé, directeur général du circuit, pour l'Agence BELGA. "Cette année, nous célébrons celui des 24 Heures de Spa-Francorchamps qui est une course mythique. Chaque année, on se réjouit de vivre cette grande épreuve réservée aux GT3. Il y a un attachement tout particulier de la région et de la population pour cet événement à la fois sportif sur la piste et festif en dehors".

"Ce qu'a concocté SRO pour le centenaire des 24 Heures, c'est du sérieux", a poursuivi Bertholomé. "Avec un programme comme celui-là, l'organisateur témoigne de son adhésion au projet du Circuit de Spa-Francorchamps qui est d'avoir un circuit qui vit et qui accueille des événements de plus en plus populaires. Cela ne concerne pas que le circuit mais aussi les communes avoisinantes avec notamment la parade du centenaire passant par Malmedy et Stavelot pour rejoindre Spa".