Amaury Bonduel dominateur à Spa-Francorchamps

Lors de la course 1 disputée vendredi après-midi, Bonduel a mené le début de la course avant de céder son leadership pendant plusieurs tours et le reprendre de justesse à moins de deux minutes de l'arrivée. Aux côtés de l'Israélien Roee Meyuhas, Renaud Kuppens s'est imposé dans la catégorie Pro-Am pour le compte de l'écurie wavrienne Boutsen VDS. Le Bruxellois Rodrigue Gillion en catégorie Am, deux rangs devant Nigel Bailly.

Bonduel a récidivé samedi matin en s'imposant à l'issue d'une course 2 tronquée suite à une collision dans la descente de l'Eau Rouge. Renaud Kuppens a terminé quatrième de la classe Pro-Am tandis que Rodrigue Gillion et Nigel Bailly ont dû se contenter des 7e et 8e places en Am. Serge Doms est classé 6e de la LC Cup tandis que Benoit et François Semoulin ne sont pas classés. Gilles Stadsbader a fini à la 11e place au général tandis que Baptiste Moulin termine au 18e rang.

La troisième manche du Lamborghini Super Trofeo Europe 2024 se tiendra sur le Circuit de la Sarthe en prologue des 24 Heures du Mans.