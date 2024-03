Amaury Cordeel rate de justesse le podium à Djeddah

Qualifié en fond de grille, l'Anversois remontait en dix-huitième position de la course sprint disputée le vendredi en fin d'après-midi avant de retomber à la vingtième place. La course du pilote Hitech GP s'arrêtait au dixième tour suite à un tête-à-queue au premier virage. Cordeel était contraint d'abandonner. Cet incident a provoqué une courte intervention de la Safety Car.

La course principale disputée samedi après-midi était nettement plus fructueuse pour Cordeel. Seizième en début de course, le jeune Belge profitait de sa stratégie décalée pour se hisser en troisième position après sept tours. Une sortie de la Safety Car au seizième tour permettait à Cordeel d'en profiter pour changer ses pneus médiums pour des tendres sans perdre de temps. À la relance, il parvenait à dépasser l'Américain Juan Manuel Correa (DAMS) pour prendre brièvement la tête de la course.