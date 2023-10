Anthony Kumpen 5e à Zolder, Marc Goossens forfait

Régional de l'étape, le Hasseltois Anthony Kumpen a pris la cinquième place lors de la course 1 dans la catégorie Pro. C'est son meilleur résultat du week-end. Le pilote de la Chevrolet Camaro N°24 de l'écurie PK Carsport allait ensuite prendre la septième place dans la course 2. Les deux manches ont été remportées respectivement par le Français Lucas Lasserre (Ford Mustang) et par l'Allemand Tobias Dauenhauer (Toyota Camry).

Engagé dans la catégorie Pro sur la Ford Mustang N°56, Marc Goossens a été contraint au forfait après que son équipier en EuroNascar 2, le Gantois Sven Van Laere, a été victime d'un accident lors des essais. Les dégâts étaient trop importants et l'écurie CAAL Racing choisissait de retirer la voiture pour la suite du week-end, entrainant le forfait de Goossens et Van Laere.