Après le prologue, Janus Van Kasteren s'offre aussi la première étape en camions

Janus van Kasteren, vainqueur vendredi du prologue, a aussi remporté la première étape en camions du Dakar 2024, le rallye-raid disputé en Arabie saoudite, samedi. Le Néerlandais, épaulé par le Polonais Darek Rodewald et le Néerlandais Marcel Snijders, s'est montré le plus rapide dans la première spéciale tracée entre Al Ula et Al Henakiyah.

Les Néerlandais Gert Huzink, Martin Roesink et Rob Buursen ont terminé 2e à 7:03. Les Tchèques Jaroslav Valtr, Rene Kilian et David Kilian ont complété le podium du jour à 11:32.

Le parcours initial de 414 km a été réduit à 281 km en raison du retard pris à la suite de l'accident au départ de la spéciale en autos. Un spectateur a été blessé et a dû être transporté à l'hôpital le plus proche avec des blessures inconnues après avoir été soigné sur place.

Igor Bouwens, qui court avec Ulrich Boerboom et le Sénégalais Syndiely Wade (Iveco) a terminé 15e à 1h03:31. Steven Rotsaert, Benny Raes et Didier Lins (Iveco) sont 18e à 1h16:51. Jan Van Der Vaet et ses équipiers néerlandais Martin Van Den Brink et Richard Mouw (Iveco) ont pointé en 23e position à 1h34:34. Dave Ingels avec l'Allemand Jens Schöler et le Néerlandais Johannes Schotanus (MAN) se retrouvent 28e à 2h14:17. Dave Bergmans, Bob Geens et le Britannique (Iveco) se sont classés au 37e rang à 3h01:41.