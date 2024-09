Après l'interdiction du MMA, les rêves de sportifs afghans KO

Pour elles, la pratique professionnelle et sans protection des arts martiaux mixtes est violente et incompatible avec l'islam.

Dans l'octogone grillagé, ils échangent coups de poings et coups de pieds. La rage de vaincre est là mais les espoirs de décrocher titres et récompenses se sont brutalement évanouis: en Afghanistan, les autorités talibanes ne veulent plus du MMA.

Depuis leur retour au pouvoir en 2021 après des années d'insurrection armée et de nombreuses attaques meurtrières, les autorités talibanes appliquent une interprétation ultra-rigoriste de la loi islamique et ne cessent de multiplier les interdictions.

"Si le combat libre", c'est-à-dire sans équipement de sécurité, "est interdit, alors je mettrai un casque et des protections et je continuerai à pratiquer comme ça", assure-t-il.

L'ordre transmis par la police du ministère de la Propagation de la vertu et de la prévention du vice (PVPV) "est vague", dit-il. Et "la direction des sports a demandé des précisions".

Car le MMA est bien implanté en Afghanistan où il s'est trouvé des ambassadeurs de choix: dans le championnat le plus célèbre du monde, l'Ultimate Fighting Championship (UFC) américain, plusieurs Afghans se sont déjà fait remarquer.

Mohammed Wassim Qayoumi a une explication: "les Afghans savent se battre (...) c'est pourquoi le MMA plaît autant".

Mais si, jusqu'ici, les entraînements en amateur se poursuivent, le récent édit taliban pourrait faire chuter la fréquentation des octogones.

Bilal Fazli, qui s'entraîne dans un club à Kaboul, dit avoir déjà contaté une baisse du nombre de pratiquants.

"Ils ont peur", assure-t-il. Car les autorités talibanes ont déjà interdit le sport féminin, régulé les compétitions de body-building, imposé des tenues amples et couvrantes à tous les sportifs. Et ont récemment publié une nouvelle loi augmentant les pouvoirs discrétionnaires de la police des mœurs.

"Le gouvernement ferait mieux d'agir pour aider les plus pauvres plutôt que d'interdire le sport", lance-t-il, en frappant rageusement les pattes d'ours de son entraîneur.

"Je ne sais pas quoi faire, on n'a pas de boulot et si en plus on ne peut plus pratiquer le sport qu'on aime, on quittera ce pays", conclut le Kabouli de 21 ans.