Au Portugal, Bagnaia premier "sprinteur" de l'histoire en MotoGP, Quartararo loin derrière

A jamais le premier: le champion du monde en titre Francesco Bagnaia a remporté samedi le premier sprint de l'histoire du MotoGP, très loin devant le Français Fabio Quartararo, seulement 10e et donc hors des points sur le tracé de Portimao, au Portugal.

"C'était amusant, plus intense car c'était plus court qu'une course normale", a réagi le pilote Ducati de 26 ans, "satisfait" de cette journée, car (son) objectif était de terminer dans les trois premiers".

Il s'impose devant les Espagnols Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Marc Marquez (Honda). Parti en pole position à la surprise générale, Marquez, sextuple champion du monde en MotoGP, n'a pas résisté bien longtemps à l'assaut des deux Ducati lancées juste derrière lui.

Dixième du sprint, Quartararo (Yamaha), champion du monde 2021, échoue aux portes des points, derrière son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac), qui, grâce à sa 8e place, prend deux points au général.