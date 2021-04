"Me sentir à nouveau un pilote de MotoGP était mon rêve", confie Marquez

"Finir une course est le plus grand pas dans ma rééducation et me sentir à nouveau un pilote de MotoGP était mon rêve", a confié dimanche l'Espagnol Marc Marquez (Honda), 7e pour son retour au Portugal après neuf mois d'absence sur blessure.

Q: On vous a vu très touché au retour dans votre garage après le Grand Prix. Quelle était cette émotion ?

R: "Émotion, c'est le bon mot... Je préfère garder mes émotions pour moi en temps normal mais, quand je suis arrivé dans mon garage avec mes mécaniciens, j'ai explosé. Je ne pouvais pas contrôler mes émotions. J'ai rêvé de cette journée pendant si longtemps. Finir une course est le plus grand pas dans ma rééducation et me sentir à nouveau un pilote de MotoGP était mon rêve. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui (dimanche). Bien entendu, en rentrant au garage, j'étais fatigué, épuisé et tout ça, mais c'était surtout une explosion d'émotions que je ne pouvais pas contrôler. Mais c'était très agréable !"

Q: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pendant cette première course ?

R: "Le plus dur était les premiers tours parce je me ne sentais pas à ma place. Comme à l'école quand vous jouez au football avec des gars plus âgés et qu'ils vous disent quoi faire et où aller ! Dans les premiers tours, je n'avais pas le rythme, pas le contrôle de ma moto et beaucoup de monde a commencé à me dépasser. Puis je me suis calmé, je ne me suis pas perdu dans des combats et j'ai trouvé ma place. J'ai alors commencé ma course, augmenté le rythme petit à petit. J'ai signé mon meilleur tour en fin de GP. Comme je me sentais mieux, j'ai essayé de rattraper Aleix Espargaro mais, d'un coup, mon corps a dit... (il fait une croix avec les bras) Les cinq ou six derniers tours, j'étais juste assis sur la moto à essayer de terminer, ce qui était le plus important. Et si on analyse, finir à 13 secondes de Fabio Quartararo (le vainqueur, ndlr), c'est incroyable !"

Q: Quand pensez-vous être de retour à votre niveau et vous sera-t-il possible de jouer le championnat cette saison ?

R: "Honnêtement, je ne sais pas. Ca dépend aussi des circuits, s'ils sont physiques ou pas. Les sept derniers tours ici, je n'étais pas capable d'utiliser mon coude. Je pilotais bizarrement. Un autre point important est que les médecins m'ont dit qu'en revenant à la compétition je vais devoir m'entraîner moins à la maison. Entre les courses, je ne vais pas pouvoir piloter de moto ou m'entraîner en salle plus de trois ou quatre fois par semaine, sans utiliser beaucoup de poids. L'os (de son humérus droit cassé et opéré à trois reprises entre juillet et décembre, ndlr) va bien mais le stress qu'on lui impose doit être progressif. Ca ne peut pas être tous les jours et toutes les semaines. C'est une autre raison pour laquelle retrouver une bonne condition physique va prendre du temps, mais je dois suivre les avis des médecins car ils m'ont donné l'opportunité de piloter à nouveau en MotoGP. Maintenant, je vais prendre les choses course après course. On verra au prochain contrôle après Jerez (le 2 mai, ndlr) comment va l'os et si je peux en faire un peu plus."

Propos recueillis à Portimao lors d'un point presse virtuel.