"Un spectacle de clowns": Max Verstappen pète un plomb et abandonne les 24h du Mans virtuelles en rage (vidéo)

Max Verstappen n'a pas gagné les 24 heures du Mans virtuelles. Mais le Néerlandais y a cru, alors qu'il menait l'épreuve d'eSport avec son prototype du Team Redline, à 6h47 du matin ce dimanche. Quelques heures seulement avant l'arrivée, le double champion du monde de F1 a pété un plomb. La raison ? Un problème de serveur, qui l'a déconnecté du jeu, faisant perdre l'avantage à son équipe.

Le réglement ne permettant pas de rendre à l'équipage de récupérer le tour perdu dans l'aventure, Verstappen a décidé de réagir. Comment ? En abandonnant, purement et simplement, à 6h de la fin de l'épreuve. Sur Twitch, où il faisait vivre sa course en direct, le pilote de F1 n'a pas hésité à flinguer les organisateurs. "C'est juste de l'incompétence. Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu, c'est déjà la troisième fois que ça m'arrive et que je me fais virer du jeu en faisant cette course. C'est aussi la dernière fois que je participe, à quoi bon se préparer pendant cinq mois pour essayer de gagner ce championnat. On est en tête du championnat, on essaie de gagner cette course qu'on prépare depuis deux mois et ils... ils gèrent ça comme ça", a-t-il regretté.

Selon lui, les 24h du Mans virtuelles, qui sont organisées directement par les organisateurs du double tour d'horloge de la Sarthe, doivent désormais réagir. "Honnêtement, c'est une blague, on ne peut pas appeler ça un événement, c’est un spectacle de clowns. Je pense que j'ai plus de chance si je vais à Vegas jouer au casino. J'ai plus de chance de gagner. Je pense que je vais désinstaller le jeu. C'est bien. Ça libère un peu d'espace sur le PC. J'espère vraiment que tout le monde va désinstaller le jeu", a déclaré Verstappen.

Le Team Redline se consolera avec sa victoire de sa deuxième voiture. Mais il est vrai que l'édition 2023 ne restera pas dans les annales.