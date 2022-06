24 Heures de Spa-Francorchamps - L'Audi de Vanthoor/Weerts/van der Linde meilleur temps lors des journées d'essais

(Belga) L'Audi R8 LMS WRT des Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts, accompagnés du Sud-Africain Kelvin van der Linde, a été la plus rapide lors des deux journées d'essais officiels des 24 Heures de Spa-Francorchamps.

À un peu plus d'un mois des 24 Heures, 62 GT3 ont limé le tracé spadois mardi et mercredi, avec un total de 16 heures d'essais. C'est l'Audi belge de Vanthoor/Weerts/van der Linde qui a été la plus rapide, signant un chrono de 2:17.461 mardi matin. Les essais ont été marqués par de nombreuses crevaisons, provoquées par le retour des bacs à graviers sur le circuit. Les 24 Heures de Spa-Francorchamps auront lieu du 28 au 31 juillet. (Belga)