24 Heures du Mans - Toyota meilleur temps des qualifications, Laurens Vanthoor et Sarah Bovy en Hyperpole

(Belga) La Toyota de Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (G-B/Jap/Arg) a été la plus rapide des qualifications des 24 Heures du Mans mercredi soir. Laurens Vanthoor (Porsche) et Sarah Bovy (Ferrari) se sont qualifiés pour l'Hyperpole.

Les qualifications de ce mercredi ne déterminaient pas l'ensemble de la grille de départ puisque les six premiers de chaque catégorie participeront jeudi à l'Hyperpole pour tenter décrocher la pole position de cette 90e édition. En tournant en 3:27.247, la Toyota de Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez a devancé les deux Glickenhaus 007 LMH de moins d'une seconde en haut du classement général. Deux pilotes belges sont parvenus à terminer dans le top 6 de leur catégorie. La Porsche de Laurens Vanthoor, qu'il partage avec le Français Kévin Estre et le Danois Michael Christensen a été la plus rapide en GTE-Pro alors que la Ferrari 488 de Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting (Bel/Sui/Dan) a terminé 4e du GTE-Am. Du côté des autres belges, l'Oreca-Gibson de Dries Vanthoor (engagée par l'équipe belge WRT) partira 10e en LMP2 alors que celle de Jean Glorieux s'élancera 20e, et 5e dans la sous-catégorie Pro-Am. En GTE-AM, Alessio Picariello (Porsche) a terminé 11e des qualifications alors que Jan Heylen (Porsche) a terminé 18e. L'Hyperpole aura lieu jeudi de 20h à 20h30. (Belga)