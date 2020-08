24 Heures Motos 2020 - Xavier Siméon (Suzuki) 3e après 6h de course

(Belga) La 43e édition des 24 Heures Motos 2020 a débuté ce samedi sur le coup de 12h sur le circuit Bugatti du Mans, en France. Au premier quart de la course, Xavier Siméon est 3e alors que Grégory Fastré est bloqué aux stands suite à une chute.

Après 6h de course, c'est la Honda du trio Josh Hook-Freddy Foray-Mike Meglio (F.C.C. TSR Honda France) qui mène la danse (195 tours) deux tours devant la Kawasaki de Jérémy Guarnoni-Erwan Nigon-David Checa (Webike SRC Kawasaki France Trickstar). De son côté, le Belge Xavier Siméon (Suzuki) occupe la troisième place provisoire de cette troisième manche du Championnat du Monde d'Endurance (EWC). Actuellement en tête de la compétition, lui et ses équipiers Etienne Masson et Gregg Black (Suzuki Endurance Racing Team) sont pour l'instant relégués à trois tours des leaders. Ils précèdent la BMW du team belge BMW Motorrad World Endurance Team et la Yamaha de l'équipe VRD IGol Pierret Experiences. Début de course plus compliqué pour le second Belge engagé sur cette épreuve. Peu avant 15h, la pluie a en effet entrainé la chute de la Honda de Grégory Fastré et de ses partenaires Wayne Tessels et Johan Nigon. La moto est dans les stands et leurs 24h sont déjà compromises. Au total, 38 équipages ont pris le départ de cette course disputée à huis clos. Deux d'entre eux ont abandonné. (Belga)