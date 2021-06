9e place pour Gilles Magnus au Nürburgring

(Belga) Gilles Magnus a terminé 9e samedi matin dans la deuxième course du FIA WTCR au Nürburgring, en Allemagne.

La Coupe du monde des voitures de tourisme (FIA WTCR) a lancé sa saison ce samedi au Nürburgring, en ouverture des 24 Heures. Deux courses de trois tours étaient prévues sur le tracé combinant le circuit F1 et la "Nordschleife". Les Belges Frédéric Vervisch et Gilles Magnus ont vécu un premier week-end compliqué. Les Audi RS3 LMS des deux pilotes de l'équipe Comtoyou n'étaient pas dans le rythme pour espérer jouer la victoire. Gilles Magnus est celui qui s'en est le mieux sorti en terminant 15e de la Course 1 avant de finir 9e de la Course 2. Il a à chaque fois terminé 2e en classe Junior et a remporté la catégorie des Indépendants en Course 2. Quant à Fréderic Vervisch, il a terminé 16e en Course 1 et a abandonné dans la suivante après avoir été tassé dans l'herbe par le Portugais Tiago Monteiro (Honda), endommageant son Audi. Monteiro avait remporté la Course 1 devant les Lynk&Co du Français Yvan Muller et de l'Uruguayen Santiago Urrutia. Doublé Hyundai en Course 2 avec la victoire du Français Jean-Karl Vernay devant l'Allemand Luca Engstler, qui avait reçu la consigne de ne pas attaquer Vernay. L'Argentin Nestor Girolami (Honda) a complété le podium. La prochaine course aura lieu à Estoril, au Portugal, du 26 au 27 juin. (Belga)