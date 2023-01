Abandon de Stéphane Peterhansel, "Monsieur Dakar"

(Belga) Le Français Stéphane Peterhansel (Audi), détenteur du record de victoires sur le Dakar, a abandonné lors de la 6e étape du Dakar 2023, ont annoncé les organisateurs du rallye-raid vendredi. "Monsieur Dakar" a eu un accident au km 212 de la spéciale du jour.

Edouard Boulanger, le copilote de Peterhansel, a été blessé par le choc et souffre de douleurs dorsales. Il a été héliporté par le service médical du Dakar vers l'hôpital de Buraydah pour y passer des examens complémentaires, selon les organisateurs. Avant cette 6e étape, Stéphane Peterhansel pointait au 3e rang du classement général, à 3:44 du leader, le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota). Stéphane Peterhansel, 57 ans, détient le record de victoires dans le Dakar avec 14 succès. Il s'est imposé six fois en moto (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998) et huit fois en auto (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2021, 2016 et 2017). (Belga)