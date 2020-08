(Belga) Le pilote moto italien Andrea Dovizioso quittera Ducati à la fin de la saison actuelle du championnat MotoGP, a indiqué l'écurie italienne sur Twitter.

"Nous avons rencontré ce matin son agent sur le circuit du Spielberg et les conditions ne sont pas réunies pour continuer notre collaboration avec Dovi au-delà de son contrat actuel" qui se termine à la fin de la saison, a indiqué Ducati. Andrea Dovizioso, 34 ans, pilote pour Ducati depuis 8 saisons et a remporté pour cette écurie 13 Grand Prix. Il a terminé à la 2e place du championnat du monde en 2017, 2018 et 2019. Les deux pilotes actuels de l'écurie Ducati d'usine seront donc remplacés la saison prochaine, l'Italien Danilo Petrucci devant lui céder sa place à l'Australien Jack Miller. Cette annonce a été faite en marge du Grand Prix d'Autriche, 4e manche du championnat du monde, qui se dispute ce week-end sur le circuit de Spielberg. C'est Dovizioso qui avait remporté cette course l'an dernier. Il occupe actuellement la 4e place au classement provisoire du championnat à 28 points du leader, le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT). (Belga)