Barry Baltus 17e du Grand Prix de Catalogne en Moto2, Celestino Vietti vainqueur

(Belga) Le Belge Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a terminé 17e ce dimanche du neuvième Grand Prix Moto2 de la saison, à Barcelone. L'Italien Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46) s'est imposé.

Parti 17e sur la grille de départ, Baltus a perdu plusieurs positions au départ, tombant jusqu'en 23e place. S'il est parvenu à remonter 17e, il n'a pas pu revendiquer mieux, ratant le bon wagon en début de course. Il termine à 22 secondes du vainqueur. Profitant de la chute de l'Américain Joe Roberts, l'Italien Celestino Vietti a augmenté son avance en tête du championnat en s'imposant devant les Espagnols Aaron Canet et Augusto Fernandez. Au championnat, Vietti, déjà vainqueur au Qatar et en Argentine cette saison, compte désormais 16 points d'avance sur le Japonais Ai Ogura alors que Barry Baltus est 20e avec 15 points. (Belga)