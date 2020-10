Barry Baltus 25e du Grand Prix d'Aragon

(Belga) Le Belge Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a terminé 25e du Grand Prix d'Aragon Moto3, 11e des 15 rendez-vous du championnat du monde de motocyclisme, dimanche à Alcaniz, en Espagne.

Parti depuis la 29e position, Barry Baltus n'a cette fois pas été en mesure de remonter pour tenter de marquer ses premiers points en Moto3 à l'occasion du onzième Grand Prix de la saison. Constamment dans le fond du classement, il a terminé à la 25e place finale. Comme d'habitude, la course a été particulièrement disputée et c'est l'Espagnol Jaume Masia (Honda Leopard Racing) qui s'est imposé d'une courte tête devant le Sud-Africain Darryn Binder (KTM CIP Green Power) et l'Espagnol Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo). La prochaine manche aura de nouveau lieu sur le circuit de Motorland Aragon à Teruel, le dimanche 25 octobre.