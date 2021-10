Belcar Endurance Championship - Koen De Wit (Norma) s'impose en solo à Zolder

(Belga) Koen De Wit (Norma) a remporté ce dimanche en solitaire les 3 Heures de Zolder, dernière manche du Belcar Endurance Championship.

Le Limbourgeois a devancé la Norma des frères Hans et Frank Thiers et Jeffrey Van Hooydonk de 47 secondes. Ils étaient déjà assurés du titre en catégorie Prototype après leur succès aux 24 Heures de Zolder. La Norma de Ian Gepts et Brent Verheyen a complété le podium. Dans les autres classes, la Porsche de Yannick, Bert et Ayrton Redant s'est imposée en GTA mais le titre est revenu à la Porsche de Dylan Derdaele et Nicolas Saelens. Du côté des voitures de tourisme, peu nombreuses pour cette dernière manche, la BMW de Petry/Von Kiedrowski s'est imposé en TA alors que l'Abarth 500 de Bozo/Museur l'a emporté en TB. (Belga)