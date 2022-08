(Belga) Le départ des 24 Heures de Zolder a été donné ce samedi à 16h.

La première demi-heure de course s'est déroulée sans encombre. L'Audi R8 LMS GT2 PK Carsport de Bert Longin a pris la tête dès le premier tour et ne l'a plus quittée depuis. Longin précède neuf Porsche alors que la Lamborghini Huracan Super Trofeo qui était partie depuis la pole a rétrogradé à la onzième position. (Belga)