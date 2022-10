Belcar - Victoire et titre pour l'Audi de Stienes Longin/Bert Longin/Peter Guelinckx

(Belga) L'Audi R8 LMS GT2 de Stienes Longin/Bert Longin/Peter Guelinckx a remporté ce dimanche la dernière manche du Belcar à Zolder, enlevant par la même occasion le titre au classement général.

Au terme des 125 minutes de course, l'Audi s'est adjugée un troisième succès dans le championnat belge d'endurance, après ceux de Spa-Francorchamps et des 24 Heures de Zolder. Chargé du dernier relais, Stienes Longin a gagné deux positions pour prendre la tête et s'imposer devant les Porsche 992 GT3 Cup de Dylan Derdaele/Michael Cool et du Néerlandais Jos Menten, monté en solo sur la plus petite marche du podium. La course s'est achevée sous régime de voiture de sécurité après l'accident dans les dernières minutes de la Lamborghini Huracan de Cédric Wauters/Brent Verheyen, qui a longtemps été aux avants-postes. Dans les autres catégories, les victoires sont revenues à la Porsche Cayman GT4 d'Arthur Peters/Gunter Van Den Bergh en GTB, à la BMW M2 CS de Xavier et Jochen Stevens en TA et à la BMW E90 325i de Davy Convents/Vincent Convents/Steve Raymakers en TB. (Belga)