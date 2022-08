Bertrand Baguette 2e des 450 km de Fuji

(Belga) Bertrand Baguette (Nissan) a terminé 2e ce dimanche des 450 km de Fuji, au Japon, quatrième manche de la saison de SuperGT.

Après une pause de plus de deux mois, le championnat japonais SuperGT a repris ses droits ce week-end avec les 450 km de Fuji, la course la plus longue de la saison. Avec des températures assez différentes entre les qualifications et la course, certains équipages sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas pour Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine. Parti depuis la 7e place, Bertrand Baguette est parvenu à remonter troisième à l'issue de son relais. Chargé de la deuxième moitié de course, Hiramine a encore gagné un rang et c'est à la deuxième place que le duo a franchi la ligne d'arrivée. Ils ont été devancés de sept secondes par la Toyota du Suisse Sacha Fenestraz et du Japonais Ritomo Miyata, quatrièmes vainqueurs différents en autant de course. C'est un deuxième podium en quatre courses pour Baguette et Hiramine après avoir terminé troisièmes de la première course disputée à Fuji au mois de mai. Onzième au championnat en arrivant à Fuji, Baguette et Hiramine grimpent au 4e rang avec 24,5 points alors que les vainqueurs du jour, Fenestraz et Miyata sont les nouveaux leaders avec 31 points. (Belga)