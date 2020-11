British F3: Ulysse De Pauw conclut le championnat à la 4e place

(Belga) Après un dernier week-end difficile à Silverstone, au Royaume-Uni, Ulysse De Pauw a terminé 4e du championnat British F3.

Arrivé 3e du championnat avant cette dernière manche où trois courses étaient prévues, le Bruxellois Ulysse De Pauw était mathématiquement encore dans la course au titre. Mais ses espoirs se sont envolés dès la première course, disputée samedi, où un accrochage à mis fin à sa course après 5 tours. Le dimanche ne s'est pas mieux déroulé avec une 13e place en Course 2 avant de conclure la dernière course de la saison à la 16e position. Un week-end très difficile qui l'a fait glisser d'un rang au classement final du championnat, conclut à la 4e position pour De Pauw. Le Bruxellois s'est imposé à deux reprises et est monté huit fois sur le podium cette saison. Il avait terminé 7e en 2019 avec deux podiums. L'Américain Kaylen Frederick a remporté le titre après s'être imposé à deux reprises ce week-end. (Belga)