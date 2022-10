Championnat de Belgique des rallyes - Les organisateurs dévoilent leur projet de calendrier pour 2023

(Belga) Lors d'une réunion avec les organisateurs des rallyes, la fédération automobile belge (RACB) et BRC Promoteur ont dévoilé lundi un projet de calendrier 2023 du championnat de Belgique des rallyes qui comptera 13 rallyes contre 10 en 2022.

La saison 2023 débutera le 25 février prochain avec le rallye de Hesbaye et se terminera les 2 et 3 décembre avec le rallye de Spa. Le rallye des Ardennes à Dinant (1er avril), le rallye de Bertrix (10 juin) et le rallye d'Audenaerde (octobre) font eux leur apparition au calendrier. Cette année, les 13 manches du championnat seront réparties entre les 'Championship Events' et la 'Belgian Rally Cup'. "Cinq rallyes ont déjà été désignés pour être un Championship Event : le Rallye de Hesbaye, le Rallye de Wallonie, l'Ardeca Ypres Rally, l'East Belgian Rally et le Spa Rally. La sixième manche sera désignée sous peu : il s'agira du TAC Rally ou du Rallye du Condroz", ont précisé les organisateurs. Pour le championnat, seules les voitures des catégories Rally2, Rally3, Rally4 et RGT pourront marquer des points. "Pour le classement final du championnat, les 7 meilleurs résultats seront retenus, dont au maximum 2 résultats glanés lors d'une manche de la Belgian Rally Cup. Pour le Junior BRC, seuls les 6 meilleurs résultats pourront être retenus. Le nombre de participations n'est pas limité." Projet de calendrier 2023: 25 février: Rallye de Hesbaye 18 mars: South Belgian Rally 1 avril: Rallye des Ardennes 8 avril: TAC Rally 29-30 avril: Rally de Wallonie 20 mai: Sezoensrally 10 juin: Rally de Bertrix 23-24 juin: Rallye d'Ypres 1-2 septembre: Circuit de Flandre 30 septembre: East Belgian Rally Octobre 2023: Rallye d'Audenaerde 4-5 novembre: Rallye du Condroz 2-3 décembre: Rallye de Spa (Belga)