Championnat du monde de motocross - Déjà champion, Tim Gajser s'impose en Turquie pour finir sa saison en beauté

(Belga) Déjà assuré du titre de champion du monde, le Slovène Tim Gajser a ponctué son exercice en beauté en remportant le MXGP de Turquie, disputé dimanche sur le tracé d'Afyonkarahisar, théâtre de la 18e et dernière épreuve du championnat du monde de motocross.

Le pilote Honda a devancé le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) et le Français Romain Febvre (Kawasaki). Gajser termine la saison avec 763 points, loin devant Seewer (657) et l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas/589 pts). En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a vu le titre mondial s'envoler. Deuxième des deux manches du jour derrière le Français Tom Vialle (KTM), le pilote belge de 22 ans termine 2e du championnat en catégorie MX2. Tom Vialle s'offre lui un second titre de champion du monde après celui décroché en 2020. (Belga)