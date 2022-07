Championnat du monde de motocross - Victoire du Suisse Jeremy Seewer en MXGP à Loket

(Belga) Jeremy Seewer (Yamaha) s'est adjugé le Grand Prix de République tchèque de motocross dans la catégorie reine du MXGP, dimanche sur le circuit de Loket. Vainqueur de la première manche et deuxième de la seconde, il devance au classement final du 13e des 19 rendez-vous de la saison le Français Maxime Renaud (Yamaha), troisième et premier des deux courses, et le Slovène Tim Gajser (Honda), deuxième et troisième.

Gajser, triple champion du monde de la catégorie (2016, 2019, 2020), conserve une confortable avance au championnat du monde avec 577 points et devance désormais Seewer, 2e, qui en possède 452. L'Espagnol Jorge Prado (Gas gas) pointe au 3e rang avec 442 unités après avoir dû se contenter de la 5e place dimanche, position qu'il a occupée à l'arrivée des deux manches. Brent Van doninck (Yamaha) a pris la 12e place et Jeremy Van Horebeek (Beta) la 15e. Ce dernier est 10e au classement du championnat (239) et Van doncinck 16e (159). La 14e épreuve du Mondial MXGP se courra dimanche prochain, 24 juillet à Lommel à l'occasion du Grand Prix de Belgique.