Chaos aux 24 heures du Nürbürgring: aveuglés par la pluie, les pilotes sont restés au garage pendant 9h30 (vidéos)

Dries Vanthoor, Frédéric Vervisch et Maxime Martin sont toujours en lice pour la victoire à 6 heures de la fin des 24 Heures du Nürburgring. La course a été longuement interrompue cette nuit en raison des conditions météorologiques.

Disputée dans des conditions humides, la 48e édition des 24 Heures du Nürburgring, en Allemagne, a été interrompue sur le coup de 22h30 samedi soir, la piste étant impraticable. La course a repris à 8h ce dimanche après 9h30 d'interruption. Une telle situation s'était déjà produite en 2013 pour les mêmes raisons. Les Mercedes de tête ont été les principales victimes des conditions piégeuses du samedi soir. Lui-même sorti de la piste, Dries Vanthoor (Audi) a pu repartir et tout de même rester en tête au moment du drapeau rouge.

Alors qu'il reste six heures à disputer, Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch, accompagnés par l'Allemand Frank Stippler et le Suisse Nico Müller sont pour l'instant 5e à 2min de la voiture de tête, qui a fait un arrêt de moins que la concurrence. Maxime Martin (Porsche), épaulé par Kévin Estre/Michael Christensen/Matt Campbell (Fra/Dan/Aus) est pour l'instant juste derrière en 6e position.

Après 18h de course, c'est la BMW de Christian Krognes/David Pittard/Mikkel Jensen/Jordan Pepper (Nor/G-B/Dan/Afs) qui mène la danse, mais avec 6 arrêts aux stands contre 7 aux autres concurrents encore en lice pour la victoire.



