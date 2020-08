Un troisième pilote belge engagé aux 24 Heures du Mans

Christophe d'Ansembourg va découvrir les 24 Heures du Mans les 19 et 20 septembre prochains sur une Ligier-Gibson LMP2, comme l'a indiqué le site spécialisé endurance-info.com ce dimanche soir.

Grand habitué des courses de F1 et de prototypes historiques, Christophe d'Ansembourg (57 ans) va passer en moderne en participant aux prochaines 24 Heures du Mans. L'Ucclois prendra part à la classique mancelle au volant d'une Ligier-Gibson LMP2 de l'équipe italienne Eurointernational. Il sera accompagné par les Français Erik Maris et Adrien Tambay, le fils de l'ex-pilote F1 Patrick Tambay et aussi ancien pilote Audi en DTM.

Christophe d'Ansembourg fait partie des pilotes de référence dans les courses réservées aux voitures historiques, sortant d'un titre en Masters Endurance Legends au volant d'une ex-Lola Aston Martin LMP1. Il avait déjà roulé au Mans en 2014 avec une 4e place dans la course des légendes en ouverture des 24 Heures sur une Porsche 962.

Il rejoint sur la liste des engagés deux autres pilotes belges, Maxime Martin (Aston Martin) et Laurens Vanthoor (Porsche), tous deux engagés en catégorie GTE-Pro.

La 88e édition des 24 Heures du Mans se déroulera du 17 au 20 septembre, sans public en raison de la pandémie de Covid-19.