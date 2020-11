Coronavirus: la situation toujours aussi inquiétante pour Valentino Rossi

L'Italien Valentino Rossi, qui a manqué les deux derniers Grands Prix moto à cause du Covid-19 et était encore positif mardi, est incertain pour le GP d'Europe de vendredi à dimanche à Valence (Espagne), a annoncé son équipe Yamaha mercredi.



"Le dernier test PCR de Rossi, réalisé mardi 3 novembre, est revenu positif au Covid-19", comme tous les précédents, précise Yamaha dans un communiqué.



"Néanmoins, aujourd'hui (mercredi 4 novembre), l'Italien sera de nouveau testé. S'il est négatif, il aura assez de temps pour effectuer le deuxième test PCR requis (pour participer au GP) et s'envoler vers Valence" vendredi ou samedi, assure la marque japonaise.



Si Rossi n'est pas en mesure de présenter les deux tests négatifs réalisés à 48 heures d'intervalle requis pour reprendre sa place dans le paddock du MotoGP, il sera cette fois remplacé, ce qui n'était jusque-là pas le cas.



L'Américain Garrett Gerloff, 25 ans, qui représente Yamaha en Championnat du monde de Superbike, a été choisi pour être sa doublure.



"Ce virus est très compliqué et sérieux. Je me suis senti mal pendant deux jours, puis en quelques jours, j'étais de nouveau en pleine forme, à 100%, témoigne Rossi. Je suis resté isolé chez moi tout ce temps et j'ai suivi scrupuleusement les conseils des médecins."



"Je suis très triste car je me sens bien et j'ai hâte de remonter sur ma M1 et de retrouver mon équipe, ajoute-t-il. J'espère vraiment que le prochain test sera négatif car ces deux courses manquées étaient déjà deux courses de trop."



Outre Valentino Rossi, le pilote de Moto2 espagnol Jorge Martin et le pilote de Moto3 l'Italien Riccardo Rossi ont également été testé positifs et ont manqué des courses. Tony Arbolino, un Italien engagé en Moto3, a lui raté une manche après avoir été identifié comme cas contact.



Les trois dernières épreuves de la saison sont prévues les 8 et 15 novembre à Valence (Espagne) et le 22 novembre à Portimao (Portugal).



Les courses se tiennent dans le respect d'un protocole sanitaire strict, comprenant des tests réguliers de détection du Covid-19, l'isolement des personnes malades et des cas contacts, ainsi que la séparation des personnes présentes sur le paddock en bulles le plus hermétiques possible les unes des autres, éloignées également des populations locales.