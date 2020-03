Coronavirus: le Spa Rally se déroulera finalement les 12 et 13 décembre

Prévu initialement les 14 et 15 mars, le Spa Rally avait annoncé le 12 mars son report à cause du coronavirus. Jeudi, les organisateurs de la 2e épreuve du championnat de Belgique des rallyes a annoncé que l'événement sera disputé les 12 et 13 décembre.

"Nous pouvons en effet officialiser dès maintenant les dates des samedi 12 et dimanche 13 décembre, ce qui signifie que de manière exceptionnelle, le Spa Rally constituera la finale du championnat de Belgique (BRC)", a annoncé Christian Jupsin au nom de DG Sport.

De manière concrète, on se dirige vers un copier-coller de ce qu'aurait dû être le Spa Rally 2020 les 14 et 15 mars, avec un programme identique, y compris la spéciale-show WRX à Spa-Francorchamps, sans oublier les annexes Yokohama Spa Rally Classic (VHRS) et Critérium. "Il va de soi que les engagements enregistrés restent valables, et que d'autres pourront être acceptés en temps utiles", poursuit Christian Jupsin. "Nous étions les premiers à devoir annoncer un report, nous sommes désormais les premiers à être porteurs de bonne nouvelle."

