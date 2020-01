Dakar-2020: Peterhansel passe à l'attaque

Après trois premières journées délicates, le Français Stéphane Peterhansel (Mini) a retrouvé le sourire mercredi en s'adjugeant la 4e étape du Dakar-2020, entre Neom et Al-Ula en Arabie saoudite.

Peterhansel, surnommé "Monsieur Dakar" en vertu de ses treize victoires dans le célèbre rallye-raid (six en moto, sept en auto), a bouclé l'étape, longue de 672 km (453 km de spéciale), en 4 h 04 min 34 sec.

Impérial pendant la majeure partie de la spéciale, il s'est toutefois fait peur sur la fin en raison d'une erreur de navigation. Mais malgré cette péripétie, la communication avec son co-pilote portugais Paulo Fiuza s'améliore après des débuts compliqués par la barrière de la langue, a confié Peterhansel. "On a réussi à avoir une communication plus posée et plus précise avec mon copilote, c'est de mieux en mieux", a-t-il déclaré.

"Après les quelques premières journées de galères, ça fait du bien. Ca fait plaisir de gagner une spéciale", a-t-il ajouté.

Il a devancé le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) de 2 min 26 sec et son coéquipier espagnol Carlos Sainz, vainqueur la veille, de 7 min 18 sec.

Grâce à cette victoire, Peterhansel réussit l'exploit d'avoir remporté une étape du Dakar sur les trois continents visités par la course dans son histoire, comme le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota) deux jours plus tôt.

Au général, Sainz reste leader devant Al-Attiyah, à 3 min 03 sec. Peterhansel, 3e, revient à 11 min 42 sec.

De son côté l'Espagnol Fernando Alonso (Toyota), qui découvre le Dakar cette année dans sa quête d'expériences dans les plus grandes courses automobiles, poursuit son apprentissage du rallye-raid.

Le double champion du monde de Formule 1, qui avait signé une belle performance mardi en terminant cinquième, a cette fois terminé l'étape avec 26 minutes de retard sur le vainqueur du jour.

Chez les motos, l'Anglais Sam Sunderland (KTM), qui avait franchi la ligne d'arrivée en tête, a finalement laissé la victoire au Chilien Ignacio Cornejo (Honda) en raison d'une pénalité pour excès de vitesse dans une zone réglementée. Cornejo remporte ainsi la première étape de sa carrière sur le Dakar.

En partant de Neom, projet de ville futuriste dans le nord-ouest du pays, les pilotes ont navigué à travers de grandioses canyons, pour rejoindre les sites archéologique d'Al-Ula et Madâin Sâlih, surnommés "la 2e Petra". Jeudi, ils quittent Al-Ula en direction de Ha'il dans le centre du pays pour une spéciale de 353 km.