Dakar-2021: L'Argentin Kevin Benavides (Honda) sacré à moto

L'Argentin Kevin Benavides (Honda) a remporté vendredi le Dakar-2021 chez les motards, au terme de la 12e étape entre Yanbu et Jeddah, remportée par l'Américain Ricky Brabec (Honda), vainqueur de l'épreuve en 2020.

Au classement général, Benavides compte 4 min 56 sur Brabec et 15 mn 57 sur le Britannique Sam Sunderland (KTM), qui a sombré dans la dernière étape.

Jeudi, à l'issue de la 11e étape, tout restait pourtant possible, les trois premiers (Benavides, Sunderland et Brabec) se tenant en moins de dix minutes.

En remportant jeudi la onzième et avant-dernière étape, Sunderland avait pourtant réussi une belle opération au classement général, le pilote de 31 ans, dont c'est la 8e participation au Dakar, ayant su tirer profit des mésaventures des pilotes Honda: ravitaillement raté et panne d'essence pour Joan Barreda, suivis d'un abandon, et erreur de navigation pour Brabec.

Mais la dernière étape a été fatale à Sunderland: Benavides, quant à lui, a terminé 2e, à 2 min 17 sec de Brabec, et devant l'Autrichien Matthias Walkner (KTM), 3e à 4 min 13.